Упростить выражения 7×a×5×b
Математика
Упростить выражения 7×a×5×b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7*а*5*b=35аb Я думаю, что так. Надеюсь, что помогла:з
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