Как решить задачу:За день в магазине продали 6 чайных чашек по 100 руб. каждая, и 10 ко??ейных, получив за все проданные чашки 1800 руб. сколько стоила кофейная чашка?
Математика
Как решить задачу:За день в магазине продали 6 чайных чашек по 100 руб. каждая, и 10 ко??ейных, получив за все проданные чашки 1800 руб. сколько стоила кофейная чашка?
Ответ(ы):
Гость:
100*6=600(руб) 1800-600=1200(руб) 1200:10=120(руб) Ответ:120 руб стоит 1 чашка
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