Как решить задачу:За день в магазине продали 6 чайных чашек по 100 руб. каждая, и 10 ко??ейных, получив за все проданные чашки 1800 руб. сколько стоила кофейная чашка?

Математика

Как решить задачу:За день в магазине продали 6 чайных чашек по 100 руб. каждая, и 10 ко??ейных, получив за все проданные чашки 1800 руб. сколько стоила кофейная чашка?

Автор: Гость