Роль казани в истории россии

История
Роль казани в истории россии
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В тысячелетней судьбе Казани отразились важнейшие исторические этапы России и… (аплодисменты) это еще не все, что я умею… и судьба нашей Родины. Отразилась как в зеркале. Здесь видны и объективные проблемы и все достоинства действительно уникальной российской государственности: многовековой, многонациональной и многоконфессиональной. Не будет преувеличением, если я скажу, что Казань сыграла поистине неповторимую историческую роль в формировании единой российской нации, в становлении единого и сплоченного народа России. Необходимо отметить, что мы с пониманием отнеслись к организации юбилея, учитывая значимость Казани для России  (фрагмент произнесен на татарском языке).

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