Роль казани в истории россии

Гость: Гость:

В тысячелетней судьбе Казани отразились важнейшие исторические этапы России и… (аплодисменты) это еще не все, что я умею… и судьба нашей Родины. Отразилась как в зеркале. Здесь видны и объективные проблемы и все достоинства действительно уникальной российской государственности: многовековой, многонациональной и многоконфессиональной. Не будет преувеличением, если я скажу, что Казань сыграла поистине неповторимую историческую роль в формировании единой российской нации, в становлении единого и сплоченного народа России. Необходимо отметить, что мы с пониманием отнеслись к организации юбилея, учитывая значимость Казани для России (фрагмент произнесен на татарском языке).