Выберите 3 верных утверждения. вегетативное размножение растений. а) осуществляется благодаря наличию цветков б) в природе встречается очень редко в) обеспечивает полную передачу признаков материнского организма г) происхо...

Биология

Выберите 3 верных утверждения. вегетативное размножение растений. а) осуществляется благодаря наличию цветков б) в природе встречается очень редко в) обеспечивает полную передачу признаков материнского организма г) происходит очень медленно д) является бесполым размножением е) происходит при участии всего одного организма

Автор: Гость