Выберите 3 верных утверждения. вегетативное размножение растений. а) осуществляется благодаря наличию цветков б) в природе встречается очень редко в) обеспечивает полную передачу признаков материнского организма г) происхо...
Биология
Выберите 3 верных утверждения. вегетативное размножение растений. а) осуществляется благодаря наличию цветков б) в природе встречается очень редко в) обеспечивает полную передачу признаков материнского организма г) происходит очень медленно д) является бесполым размножением е) происходит при участии всего одного организма
Ответ(ы):
Гость:
Д е в правильный ответ
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