Выберите 3 верных утверждения. вегетативное размножение растений. а) осуществляется благодаря наличию цветков б) в природе встречается очень редко в) обеспечивает полную передачу признаков материнского организма г) происхо...

Биология
Выберите 3 верных утверждения. вегетативное размножение растений. а) осуществляется благодаря наличию цветков б) в природе встречается очень редко в) обеспечивает полную передачу признаков материнского организма г) происходит очень медленно д) является бесполым размножением е) происходит при участии всего одного организма
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Д е в правильный ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
13x+15x-24=60 решите пожалуйста уравнение
Ответить
Математика
Какие числа надо перемножить чтобы получить 12?____
Ответить
Математика
Вычесали периметр квадрата,сторона которого равна 8 сантиметра 6 милиметра
Ответить
География
1. особенности ЭГП . 2.Какие магистрали пересекаются в данном транспортном узле ? 3. ??сновные грузопотоки. 4. Значение узла 5. Проблемы и перспект...
Ответить
Русский язык
Пожалуйста мне нужно срочно склонять 965 тонн р.п т. п 92 элемента д. п т. п помогите
Ответить