Вычесали периметр квадрата,сторона которого равна 8 сантиметра 6 милиметра
Математика
Вычесали периметр квадрата,сторона которого равна 8 сантиметра 6 милиметра
Ответ(ы):
Гость:
Решение: Периметр квадрата равен произведению стороны квадрата на (4) 8см 6мм=86мм P=4*86=344 (мм)=34,4(см) Ответ: Периметр квадрата равен: 34,4см
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