Пожалуйста мне нужно срочно склонять 965 тонн р.п т. п 92 элемента д. п т. п помогите
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Пожалуйста мне нужно срочно склонять 965 тонн р.п т. п 92 элемента д. п т. п помогите
Ответ(ы):
Гость:
Девятьсот шестьдесят пять Девятьсот шестидесяти пяти Девятистам шестидесяти пяти Девятьсот шестьдесят пять Девятьюстами шестьюдесятью пятью О девятистах шестидесяти пяти
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