Пожалуйста мне нужно срочно склонять 965 тонн р.п т. п 92 элемента д. п т. п помогите

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Пожалуйста мне нужно срочно склонять 965 тонн р.п т. п 92 элемента д. п т. п помогите

Автор: Гость