6 предложений с суффиксом -к- -ск- срочно пожалуйсто)

Гость: Гость:

На встречу мне шел парень в голубой рубашке. Эта песенка вызывает у меня приятные воспоминания. Гигантский лев сидит в своей клетке. Больше всего я люблю французский шоколад. Для меня таджикский язык является тяжелым. Нью-йоркский парк всегда полон людей.