6 предложений с суффиксом -к- -ск- срочно пожалуйсто)
Русский язык
6 предложений с суффиксом -к- -ск- срочно пожалуйсто)
Ответ(ы):
Гость:
На встречу мне шел парень в голубой рубашке. Эта песенка вызывает у меня приятные воспоминания. Гигантский лев сидит в своей клетке. Больше всего я люблю французский шоколад. Для меня таджикский язык является тяжелым. Нью-йоркский парк всегда полон людей.
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