Почему в словосочении заразительный смех пишется буква а
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Почему в словосочении заразительный смех пишется буква а
Ответ(ы):
Гость:
Проверочное слово "зарАза"
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