Осуществите цепочку превращений и дайте название каждому веществу: C2H2-C2H6-C2H5CL-CH3CH2OH-CH3COH-CH3COOH

Химия
Осуществите цепочку превращений и дайте название каждому веществу: C2H2-C2H6-C2H5CL-CH3CH2OH-CH3COH-CH3COOH
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)С2H2+H2>C2H6  2)C2H6+CL2>C2H5CL+HCL  3)C2H5CL+KOH>C2H5OH+KCL  4)C2H5OH>CH3COH+H2  5)CH3COH+Ag2O>CH3COOH+2Ag 
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