1. особенности ЭГП . 2.Какие магистрали пересекаются в данном транспортном узле ? 3. ??сновные грузопотоки. 4. Значение узла 5. Проблемы и перспективы развития

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1.Длина магистрали 9298,2 км 2. Транссиб соединяет Европейскую часть, Урал, Сибирь и Дальний Восток России, 3. трассибирская магистраль проходит по территории сибири, значит холодная зима, снежные заносы снижают эффективность ж д, зато не бывает смерчей, цунами и ураганов - это наоборот благоприятно отражается на работе жд 4. Владивосток, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Новосибирск, Омск, Хабаровск, Красноярск. 5. В настоящее время на Транссибирской магистрали проложено порядка 17 маршрутов контейнерных поездов с внешнеторговыми и транзитными грузами. 6.