Как решыть номер 541
Математика
Как решыть номер 541
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3 так как если 3 + 53 будет 56 а 56 делится на 7 2)3 тоже подходит)
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