Площина альфа перетинає сторони MF і MK, в точках A і B, відповідно та паралельна стор??ні FK. AB=12 см., AM:AF=3:5. Знайдіть довжину сторони FK

Математика

Площина альфа перетинає сторони MF і MK, в точках A і B, відповідно та паралельна стор??ні FK. AB=12 см., AM:AF=3:5. Знайдіть довжину сторони FK

Автор: Гость