Площина альфа перетинає сторони MF і MK, в точках A і B, відповідно та паралельна стор??ні FK. AB=12 см., AM:AF=3:5. Знайдіть довжину сторони FK
Математика
Площина альфа перетинає сторони MF і MK, в точках A і B, відповідно та паралельна стор??ні FK. AB=12 см., AM:AF=3:5. Знайдіть довжину сторони FK
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ΔAMK і ΔFMK подібні. Тому FK/AB = 8/3 ⇒ FK = 8/3 * AB = 8/3 * 12 = 32 см
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