Сделай звукобуквенный разбор слова дорожка
Русский язык
Сделай звукобуквенный разбор слова дорожка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорожка[д а р о ш к а ] [д]-согласный,звонкий,твёрдый, парный [а]- гласный, безударный [р]- согласный,звонкий,твёрдый,непарный [о]- гласный,ударный [ш]- согласный,глухой,твёрдый,парный [к]- согласный,глухой,твёрдый,парный [а]- гласный,безударный --------------------------------------------------------------- 7 букв,7 звуков, 3 гласные,4 согласные
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Қазақ тiлi
География
Ребята мне задали определить дествующии и потухшие вулканы,а я не помню как опред??лять где какие ,помогите пожалуйста