Сделай звукобуквенный разбор слова дорожка

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Дорожка[д а р о ш к а ] [д]-согласный,звонкий,твёрдый, парный [а]- гласный, безударный [р]- согласный,звонкий,твёрдый,непарный [о]- гласный,ударный [ш]- согласный,глухой,твёрдый,парный [к]- согласный,глухой,твёрдый,парный [а]- гласный,безударный --------------------------------------------------------------- 7 букв,7 звуков, 3 гласные,4 согласные