Описать образ Волхва из 'Песнь о Ващем Олеге' Срочно, помогите

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Описать образ Волхва из 'Песнь о Ващем Олеге' Срочно, помогите
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