Четвертый член геометрической прогрессии равен 3456, а второй равен 24. Найдите знам??натель прогрессии. А)10 Б)11 В)12 Г)13
Математика
Четвертый член геометрической прогрессии равен 3456, а второй равен 24. Найдите знам??натель прогрессии. А)10 Б)11 В)12 Г)13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант В) больше мне нравиться, так как 3456/24 = 144, а корень квадратный из 144 сильно смахивает на 12.
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