Сообщение о животном и зоны арктических пустынь
Окружающий мир
Сообщение о животном и зоны арктических пустынь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Животные которые живут в зоне арктических пустынь более приспособлены к холодным погодным условиям чем к тёплым, у них шерсть или перья устроены так чтобы сохранять тепло и не пропускать холод и влагу.
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