Помогите разобрать слово Қазақстан по падежам Заранее спасибо!!!!!! Обезательно н?? казахском

Қазақ тiлi
Помогите разобрать слово Қазақстан по падежам Заранее спасибо!!!!!! Обезательно н?? казахском
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Гость:
Казакстан Қазақстаннын қазақстанға казакстанды казакстанда казакстаннан казакстанмен
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