Что такое кашпо*? Старинное слово.
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Что такое кашпо*? Старинное слово.
Ответ(ы) на вопрос:
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Кашпо́ (от фр. cache-pot, букв. «спрятанный горшок» ) — декоративный сосуд, внутрь которого ставится горшок с растением. Кашпо — это декоративная оболочка, необязательно для горшков. «Скрывают» в кашпо обычно глиняные горшки, которые со временем теряют привлекательность, покрываясь солевым налётом. Кашпо для помещений чаще всего изготавливают из пластмассы, дерева, металла, лозы или керамики — терракоты, майолики. Для улицы или холодных помещений используют морозоустойчивые материалы — фаянс или шамот. У кашпо нет традиционных для обычных цветочных горшков дренажных отверстий, поэтому непосредственно в него растения практически не высаживают, используя лишь в декоративных целях — красотой отделки некоторые кашпо не уступают вазам.
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