Радиус окружности ,описанной около правильного треугольника , на 4см больше радиу??а вписанной окружности.Найдите радиусы вписанной и описанной окружностей и сторону треугольника

Геометрия
Радиус окружности ,описанной около правильного треугольника , на 4см больше радиу??а вписанной окружности.Найдите радиусы вписанной и описанной окружностей и сторону треугольника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В правильном треугольнике радиус r вписанной окружности равен половине радиуса R описанной окружности, или r = R/2. По условию R - r = 4 см, или R - (R/2) = 4,  2R - R = 8, отсюда R = 8 см, r = 8/2 = 4 см. Сторона а = 2R*cos30 ° = 2*8*(√3/2) = 8√3 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сколька букв извуков в слове вода
Ответить
Математика
Помогите решить кроссворд по математике 4 класс: 1. Свойство умножения 17 букв. 2. Значение выражения 20*20 9 букв. 3. Вид выражения. 7 букв....
Ответить
Математика
Выполните действия (2 2/3 + 1 5/6) : 1 1/2
Ответить
Русский язык
Какие формы глагола используются в первой загадке,а какие во второй?
Ответить
Қазақ тiлi
5:00,6:30,7:45,8:09 на казахском время
Ответить