Какие формы глагола используются в первой загадке,а какие во второй?

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В русском языке глагол имеет множество форм. Начнем со спряжения глагола. Каждый глагол может изменяться по лицам и числам, то есть спрягаться. Поэтому мы различаем форму первого лица единственного и множественного числа настоящего времени, форму второго лица и т.д.Вот эти личные формы глагола "идти":я иду, мы идёмты идешь, вы идетеон идет, они идут.В прошедшем времени изъявительного наклонения глагол имеет свою форму, образованную от основы инфинитива с помощью суффикса -л-:Формы прошедшего времени:взял, взяла, взяло, взяли.У глагола есть особая форма - причастие, которая соединяет в себе качества глагола и прилагательного, то есть указывает на признак действия.Причастия, образованные от глагола "засеять":засеящий, засеемый (настоящее время);засеявший, засеянный ( прошедшее время).Упомянем и деепричастие -неизменяемую форму глагола, которая имеет признаки глагола и наречия и обозначает добавочное действие по отношению к глаголу-сказуемому.Слыша, говоря - деепричастие несовершенного вида;Услышав, поняв, принесши, испекши - деепричастие совершенного вида.В предложении деепричастие, как правило, является обстоятельством.