Срочно подобрать проверенные слова : теплоходЕ , ушЁЛ , ледЯной , бушЕвавший , раССвете , необыкновеННой , ясностИ , светящЕйся , выр...стали , ниЗкими , покАзался , огромнЫм , утреННей , далИ , трежествеННый , РасвечНным , реС...
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Срочно подобрать проверенные слова : теплоходЕ , ушЁЛ , ледЯной , бушЕвавший , раССвете , необыкновеННой , ясностИ , светящЕйся , выр...стали , ниЗкими , покАзался , огромнЫм , утреННей , далИ , трежествеННый , РасвечНным , реСкими
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шел, ледянки, бушевочный, свет,
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