Сообщение о животном и зоны арктических пустыньlt;br /gt;
Окружающий мир
Сообщение о животном и зоны арктических пустыньlt;br /gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кенгуру. Може. Перестрибнути. Людину.Кенгуру. коли. Народжується. За. Розміром. Як. Арахіс.коли. мати. Кенгуру. Хоче. Може. Щільно. Закрити. Сумку.кенгуру живе. В. Австралії
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