5:00,6:30,7:45,8:09 на казахском время
Қазақ тiлi
5:00,6:30,7:45,8:09 на казахском время
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сағат бес, алты жарым, сегізге он бес минут қалды, сегізден тоғыз минут кетті
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