Исправьте ошибки, допущенные в расположении слов по алфавиту: абордаж - абонент - абонемент - абитуриент - абзац. 1) абордаж. 4) абитуриент 2) абонент. 5) абзац 3) абонемент
Русский язык
Исправьте ошибки, допущенные в расположении слов по алфавиту: абордаж - абонент - абонемент - абитуриент - абзац. 1) абордаж. 4) абитуриент 2) абонент. 5) абзац 3) абонемент
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Гость:
5,4,3,2,1 исправил вроде так должно быть
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