Срочно упростите вырожения: 1. 2(х+3)+5(х+1), 9(7+у)+8(6+у), 4(3х+23)+7(6+5х), 12(9+8у)+3(11+6у)
Математика
Срочно упростите вырожения: 1. 2(х+3)+5(х+1), 9(7+у)+8(6+у), 4(3х+23)+7(6+5х), 12(9+8у)+3(11+6у)
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