Выполните действия (2 2/3 + 1 5/6) : 1 1/2
Математика
Выполните действия (2 2/3 + 1 5/6) : 1 1/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 общий знаменатель 6 получается 4+5/6= 3 9/6= 27/6 потом идёт второе действие 27/6 : 3/2 приворачиваем вторую дробь --> 27/6 * 2/3 = 9/3 =3
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