Помогите решить кроссворд по математике 4 класс: 1. Свойство умножения 17 букв. 2. Значение выражения 20*20 9 букв. 3. Вид выражения. 7 букв. 4. Мера времени. 5 б 5. Наименьшее возможное число звеньев у ломоной. 3б 6. Одн...

Математика

Помогите решить кроссворд по математике 4 класс: 1. Свойство умножения 17 букв. 2. Значение выражения 20*20 9 букв. 3. Вид выражения. 7 букв. 4. Мера времени. 5 б 5. Наименьшее возможное число звеньев у ломоной. 3б 6. Одно из чисел суммы. 9 б 7. Еденица времени. 5б 8. Корень уравнения х:4=1800:9. 9б 9. 20 мин-это одна .......часа. 5б 10. Число которое нельзя использовать в качестве делителя. 4б 11. Значение выражения 25*20. 7б 12. Мера массы. 5б 13. Корень уравнения 20000у-19997у=900. 6б 14. Количество единиц в классе единиц числа 15014. 12б

Автор: Гость