Как решить уровнение1) 8у-46=74и2)22+6 б=112
Математика
Как решить уровнение1) 8у-46=74и2)22+6 б=112
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8у-46=74. 8y=74+46. 8y=120. y=120÷8. y=15; 22+6b=112. 6b=112-22. 6b=90. b=90÷6. b=15.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Радиус окружности ,описанной около правильного треугольника , на 4см больше радиу??а вписанной окружности.Найдите радиусы вписанной и описанной окр...
Русский язык
Математика
Помогите решить кроссворд по математике 4 класс: 1. Свойство умножения 17 букв. 2. Значение выражения 20*20 9 букв. 3. Вид выражения. 7 букв....