СРОЧНО!!! НУЖНО УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ! Подготовить цитатное описание Маши Троекуровой!!! ПРОШУ БЫСТРЕЙ! СПАСИБО!
Литература
СРОЧНО!!! НУЖНО УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ! Подготовить цитатное описание Маши Троекуровой!!! ПРОШУ БЫСТРЕЙ! СПАСИБО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мария Кирилловная Троекурова - дочь богатого помещика Кирилы Троекурова. Возраст Маши Троекуровой - 17 лет: "...ей было семнадцать лет..." Маша Троекурова - красивая, стройная девушка: "...красота ее была в полном цвете..." "...Взоры мужчин и женщин обратились на нее; первые удивлялись ее красоте, вторые со вниманием осмотрели ее наряд..." "...старый волокита был поражен ее красотой..." "...прошептала бедная красавица..." "...Он тихо обнял стройный ее стан и тихо привлек ее к своему сердцу..." Маша Троекурова рано осталась без матери. Ее мать умерла вскоре после ее рождения: "...оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку..." Маша Троекурова очень привязана к своему отцу: "...Уверенный в ее привязанности, никогда не мог он добиться ее доверенности..."
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