Реши задачу без краткой записи. на складе было 3 тонны муки в 3 в три палатки отправ??ли по 321 килограмм муки в магазин на 1т и 13кг больше чем в палатке Сколько килограммов муки осталось на складе.

Русский язык

Реши задачу без краткой записи. на складе было 3 тонны муки в 3 в три палатки отправ??ли по 321 килограмм муки в магазин на 1т и 13кг больше чем в палатке Сколько килограммов муки осталось на складе.

Автор: Гость