Реши задачу без краткой записи. на складе было 3 тонны муки в 3 в три палатки отправ??ли по 321 килограмм муки в магазин на 1т и 13кг больше чем в палатке Сколько килограммов муки осталось на складе.
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Реши задачу без краткой записи. на складе было 3 тонны муки в 3 в три палатки отправ??ли по 321 килограмм муки в магазин на 1т и 13кг больше чем в палатке Сколько килограммов муки осталось на складе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
321×3=963 . 963+1тн13кг=1тн 976. 3тн-1тн976=1тн 24кгосталось на складе
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