Ростояние между двумя лисятами 100 шагов какое росстояние будет межлу ними если ка??дый подойдет на 35 шаго))напишите пожалуйста как правельно записать условие
Математика
Ростояние между двумя лисятами 100 шагов какое росстояние будет межлу ними если ка??дый подойдет на 35 шаго))напишите пожалуйста как правельно записать условие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 35+35=70 2) 100-70=30
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