Помогите составить диалог на тему кино,желательно на казахском языке,ну можно и н?? русском)))) заранее спасибо)

Қазақ тiлi

Помогите составить диалог на тему кино,желательно на казахском языке,ну можно и н?? русском)))) заранее спасибо)

Автор: Гость