Помогите составить диалог на тему кино,желательно на казахском языке,ну можно и н?? русском)))) заранее спасибо)
Қазақ тiлi
Помогите составить диалог на тему кино,желательно на казахском языке,ну можно и н?? русском)))) заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
_Сәлем Арай! _Сәлем Ботагөз!_ _Арай сен қандай кино жақсы көресің? _мен "побег из аула" фильміне барамын ! _онда мен сенімен осы фильміне барамын _ сен попкорн аласың ба? _иә аламын! _фильм біткенде сен үге қайтасың ба? _иә , ал сен ше ? _мен де үге қайтамын ! _онда фильм көруге барайық
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