Ребята мне задали определить дествующии и потухшие вулканы,а я не помню как опред??лять где какие ,помогите пожалуйста

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1.Активные (действующие)вулканы — некоторые ученые предлагают называть активным вулкан, если он в данный момент извергается или проявляет признаки активности, например аномальную сейсмичность. По разным подсчетам в данный момент на Земле насчитывается от 1000 до 1500 активных вулканов. (Известные вулканы Этна, Везувий) 2. Потухшие вулканы — сохранивший свою форму, но не проявлявший никаких признаков активности в продолжение исторического периода. Для него характерны размыв и уничтожение кратера, глубокие барранкосы на склонах, нарушенная форма вулк. постройки. (Вулкан Меру, последний раз извергался в 1877, Вулкан Тейде,последнее извержение произошло в 1909 году )