Ребята мне задали определить дествующии и потухшие вулканы,а я не помню как опред??лять где какие ,помогите пожалуйста

География
Ребята мне задали определить дествующии и потухшие вулканы,а я не помню как опред??лять где какие ,помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Активные (действующие)вулканы — некоторые ученые предлагают называть активным вулкан, если он в данный момент извергается или проявляет признаки активности, например аномальную сейсмичность. По разным подсчетам в данный момент на Земле насчитывается от 1000 до 1500 активных вулканов. (Известные вулканы Этна, Везувий) 2. Потухшие вулканы — сохранивший свою форму, но не проявлявший никаких признаков активности в продолжение исторического периода. Для него характерны размыв и уничтожение кратера, глубокие барранкосы на склонах, нарушенная форма вулк. постройки. (Вулкан Меру, последний раз извергался в 1877, Вулкан Тейде,последнее извержение произошло в 1909 году )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Описать образ Волхва из 'Песнь о Ващем Олеге' Срочно, помогите
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите составить диалог на тему кино,желательно на казахском языке,ну можно и н?? русском)))) заранее спасибо)
Ответить
История
Первый король отсготского королевства
Ответить
Математика
Четвертый член геометрической прогрессии равен 3456, а второй равен 24. Найдите знам??натель прогрессии. А)10 Б)11 В)12 Г)13
Ответить
Математика
Ростояние между двумя лисятами 100 шагов какое росстояние будет межлу ними если ка??дый подойдет на 35 шаго))напишите пожалуйста как правельно запи...
Ответить