Как с помощью 3-х литровой и 5 литровой банок измерить ровно 2 лита
Физика
Как с помощью 3-х литровой и 5 литровой банок измерить ровно 2 лита
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полностью заполнить 5-ти литровую банку, затем из 5-ти литровой заполнить 3-х литровую. В 5-ти литровой останется 2 литра.
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