Как с помощью 3-х литровой и 5 литровой банок измерить ровно 2 лита

Физика
Как с помощью 3-х литровой и 5 литровой банок измерить ровно 2 лита
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полностью заполнить 5-ти литровую банку, затем из 5-ти литровой заполнить 3-х литровую. В 5-ти литровой останется 2 литра.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите уравнения: 1. 3x^4-3x^3+4x^2-x+1=0 2. 2x^4+2x^3+5x^2+x+2=0
Ответить
Русский язык
Сравните красную шапочку, шрэка, приведение и карлсона. (7-8 предложений)
Ответить
Английский язык
Можно ли жить Планета марс
Ответить
Английский язык
1.Общий вопрос 2.Альтернативный 3.Вопрос к подлежащему 4.Специальный вопрос 5.??азделительный вопрос Вот само предложение : Honeybe...
Ответить
Другие предметы
Нужно из этого предложения сделать вопросительное: Буген ин матур кон ( татарский язык)
Ответить