Сравните красную шапочку, шрэка, приведение и карлсона. (7-8 предложений)

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Сравните красную шапочку, шрэка, приведение и карлсона. (7-8 предложений)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красная шапочка это девочка, которая очень добрая, умная. Шрэк сказочный герой как и красноя шапочка, только он иногда злой. мне очень понравился сказочный персонаж под именем карлсон, который живёт на крыше. Но как разказывают легенды, приведенья на крышах не живут.  Можно сравнить карлсона и красную шапочку. Они добрые, весёлые. Вот так можно разказать о сравнениях сказачных героев.
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