На сколько градусов повернется часовая стрелка за 1 минуту

Математика
На сколько градусов повернется часовая стрелка за 1 минуту
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 360 градусов т.к. она делает круг,а круг это 360 градусов
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