На сколько градусов повернется часовая стрелка за 1 минуту
Математика
На сколько градусов повернется часовая стрелка за 1 минуту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 360 градусов т.к. она делает круг,а круг это 360 градусов
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