Нужно ли ставить запятую в этом предложении и где ставить : книги сопровождают меня на протяжении всего жизненного пути и я общаюсь с ними всегда и везде

Русский язык

Нужно ли ставить запятую в этом предложении и где ставить : книги сопровождают меня на протяжении всего жизненного пути и я общаюсь с ними всегда и везде

Автор: Гость