Нужно ли ставить запятую в этом предложении и где ставить : книги сопровождают меня на протяжении всего жизненного пути и я общаюсь с ними всегда и везде
Русский язык
Нужно ли ставить запятую в этом предложении и где ставить : книги сопровождают меня на протяжении всего жизненного пути и я общаюсь с ними всегда и везде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запятую нужно поставить после слова пути, так как здесь две грамматические основы и между ними ставится запятая.
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