Всем привет!) Люди, помогите! Мне по труду задали сделать проэкт на тему "завтрак для всей семьи". Я не помню как он точно называется Тоеать название должно выглядеть примерно так: *какой проэкт* проэкт "Завтрак для всей ...

Технология
Всем привет!) Люди, помогите! Мне по труду задали сделать проэкт на тему "завтрак для всей семьи". Я не помню как он точно называется Тоеать название должно выглядеть примерно так: *какой проэкт* проэкт "Завтрак для всей семьи" Помогите вспомнить как называется "*какой проэкт*"!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он так и называется,, Завтрак для всей семьи "
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