Всем привет!) Люди, помогите! Мне по труду задали сделать проэкт на тему "завтрак для всей семьи". Я не помню как он точно называется Тоеать название должно выглядеть примерно так: *какой проэкт* проэкт "Завтрак для всей ...

Технология

Всем привет!) Люди, помогите! Мне по труду задали сделать проэкт на тему "завтрак для всей семьи". Я не помню как он точно называется Тоеать название должно выглядеть примерно так: *какой проэкт* проэкт "Завтрак для всей семьи" Помогите вспомнить как называется "*какой проэкт*"!

Автор: Гость