Переставь буквы так,чтобы получилось новое слово валик плюшка лопоть теплица пот??ха соринка
Русский язык
Переставь буквы так,чтобы получилось новое слово валик плюшка лопоть теплица пот??ха соринка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вилка, шлюпка, тополь, петлица, пехота, росинка
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