Запиши глаголы в 3 столбика Видит,слышит,спрашиваю,даешь,тороплю,показываешь,мажешь,вяжет,кормит,разбрасывает,пою,говоришь,молчу,играет,рисуешь,молчишь,хлопочешь,устраиваю,гуляю
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Запиши глаголы в 3 столбика Видит,слышит,спрашиваю,даешь,тороплю,показываешь,мажешь,вяжет,кормит,разбрасывает,пою,говоришь,молчу,играет,рисуешь,молчишь,хлопочешь,устраиваю,гуляю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 лицо (я, мы)- тороплю, пою, молчу, устраиваю, гуляю 2 лицо (ты, вы)- даёшь, показываешь, мажешь, говоришь, рисуешь, молчишь, хлопочешь 3 лицо(он, она,оно)- слышит, вяжет, кормит, разбрасывает, играет
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