Складить речення зи словом земля ке вживаэться в таких значенняхпланета берег го??од

Українська мова
Складить речення зи словом земля ке вживаэться в таких значенняхпланета берег го??од
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я живу на планеті Земля. Я люблю ходити по землі біля моря. Я обожнюю цю землю,а зветься вона (назва міста) .
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