Складить речення зи словом земля ке вживаэться в таких значенняхпланета берег го??од
Українська мова
Складить речення зи словом земля ке вживаэться в таких значенняхпланета берег го??од
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я живу на планеті Земля. Я люблю ходити по землі біля моря. Я обожнюю цю землю,а зветься вона (назва міста) .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
2лицо единственного и будущего времени:учиться,научиться;говорить,заговорить;читать,прочитать;одевать,одеть
Русский язык