Сочинение на пословицу не до жиру быть бы живу
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Сочинение на пословицу не до жиру быть бы живу
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Гость:
Жир, род. п. жира и жиру — вышедшее из употребления и сохранившееся только в пословицах и поговорках древнерусское слово жир обозначало добычу, достаток, богатство, особенно захваченное в военном походе. Поговорка «Не до жиру, быть бы живу» сохранила это значение, и смысл всего выражения таков: на добычу уж не недеюсь, лишь бы остаться живым. Быть живу {устар.) — быть живым. Не до излишеств, иметь хотя бы самое необходимое. Говорится, когда в трудном положении довольствуются чем-то очень малым или незначительным, не рассчитывая получить что-нибудь большее. О Изредка Филату удавалось заработать несколько копеек, он и этим был доволен: «Не до жиру, быть бы живу!» — шутил неунывающий старик (П. Дугин, Пробуждение).— Мы рассуждаем так: мы ещё не так богаты, нам еще не до жиру, сиречь [устар. то есть] не до красоты - - побольше бы квартир настроить (С. Шуртаков, Возвратная любовь).
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