2лицо единственного и будущего времени:учиться,научиться;говорить,заговорить;читать,прочитать;одевать,одеть

Русский язык
2лицо единственного и будущего времени:учиться,научиться;говорить,заговорить;читать,прочитать;одевать,одеть
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учиться - будешь учиться, научиться - научишься; говорить - будешь говорить, заговорить - заговоришь; читать - будешь читать, прочитать - прочитаешь; одевать - будешь одевать, одеть - оденешь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение на пословицу не до жиру быть бы живу
Ответить
Литература
Помогите выберите любую тему кроме торопливости
Ответить
Русский язык
Какие сочетания слав называют фразиологизмами
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста Делимое уменьшили в 2,4 раза. Как надо изменить делитель, что??ы частное: 1) осталось без изменения; 2) уменьшилось в 6...
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Если к пятизначному числа приписать в конце справа цифру 6,полученное число умножить на 4,то получится исходное число с пр...
Ответить