2лицо единственного и будущего времени:учиться,научиться;говорить,заговорить;читать,прочитать;одевать,одеть
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2лицо единственного и будущего времени:учиться,научиться;говорить,заговорить;читать,прочитать;одевать,одеть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учиться - будешь учиться, научиться - научишься; говорить - будешь говорить, заговорить - заговоришь; читать - будешь читать, прочитать - прочитаешь; одевать - будешь одевать, одеть - оденешь.
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