Отзыв носова находчивость
Литература
Отзыв носова находчивость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Замечательный рассказ Носова,как впрочем,и все его другие рассказы.Дети всегда с удовольствием слушают его рассказы,они веселые и озорные, и так же со смыслом ,дети всегда делают выбор из прочитанного .
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