Определите долготу и ширину городов: Петербург, Тегеран, Владивосток, Бразилию, Сан Франциско, Буэнос Сайрус, Челябинск, Воронеж, Кемерово. Пожалуйста очень нужно на завтра задали!!!
География
Определите долготу и ширину городов: Петербург, Тегеран, Владивосток, Бразилию, Сан Франциско, Буэнос Сайрус, Челябинск, Воронеж, Кемерово. Пожалуйста очень нужно на завтра задали!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
59 градусов северной широты и 30 градусов восточной долготы-Петербург. 35 градусов северной широты и 51 градус восточной долготы-Тегеран. 43 градуса с.ш и 131 градус в.д-Владивосток. 15 г. ю.ш и 37 з.д-Бразилия 37 г. с.ш и 122 з.д-Сан Франциско. 34 г. ю.ш и 58 з.д- Буэнос Сайрус 55 г. с.ш и 61 в.д-Челябинск 51 г. с.ш и 39 в.д-Воронеж 55 градусов с.ш и 86 восточной долготы-Кумерово
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