Пожалуйста помогите умоляю)))чтобы через 15 минут было
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Пожалуйста помогите умоляю)))чтобы через 15 минут было
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С юга прилетели перелетные птицы. -.-.-.-.- -------------- ////////// --------- -------------- Наступит осень и польют холодные дожди. ------------ -------- ---------- /////// --------- ----------- ---------- Высоко поднялся ясный месяц в облаках. -.-.-.-.-.- ------------- ///// --------- -.-.-.-.-.-.- ------------- Солнце выглянуло из-за серых туч. --------- --------------- -.-.-.- ///// -.-.- --------------- Земля озарилась ярким светом. -------- --------------- - - - - - - - - - - - ---------------
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