Пожалуйста помогите умоляю)))чтобы через 15 минут было

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Пожалуйста помогите умоляю)))чтобы через 15 минут было
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С юга прилетели перелетные птицы. -.-.-.-.- -------------- ////////// ---------            -------------- Наступит осень и польют холодные дожди. ------------ --------     ----------  ///////   --------- -----------                 ---------- Высоко поднялся ясный месяц в облаках. -.-.-.-.-.- ------------- /////  ---------  -.-.-.-.-.-.-              ------------- Солнце выглянуло из-за серых туч. ---------  --------------- -.-.-.-  ///// -.-.-              --------------- Земля озарилась ярким светом. -------- --------------- - - - - - - - - - - -            ---------------
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