Дайте развернутый ответ: Назовите основные положения учения Мартина Лютера

История
Дайте развернутый ответ: Назовите основные положения учения Мартина Лютера
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главные идеи Мартина Лютера Человеческое естество порочно, слабо, эгоистично и восстает против Бога; смерть есть плод отпадения от благодати. Божественный закон указывает грешнику на его удаленность от Бога и пробуждает в нем желание к спасению. Хотя Бог в справедливости своей мог осудить человечество на гибель, но любви своей он избрал спасти грешников; самым полным образом эта любовь раскрылась в распятии Христа. Для спасения не нужно ничего, кроме веры, абсолютного доверия к Богу и отзывчивости к слову Божию; человеческие заслуги и добрые дела отвергаются. Главным носителем спасительного слова Божия является Библия, в которой содержится вся полнота благой вести о спасении человека. Католическое духовенство, монашество и каноническое право отвергаются как человеческие установления, ложно притязающие на обладание духом Божьим. Таинства суть знаки, сообщающие спасительное Слово Божие. Эразм вначале сочувственно относился к Лютеру, последователи Эразма даже поздравляли Лютера с победой над католической церковью, чьи положения Эразм принимал не целиком. Впоследствии же Эразм начинает вести открытую полемику с Лютером, хотя многие современники говорили, что именно Эразм « снес то яйцо, которое впоследствии высидел Лютер », что корни лютеровской Реформации находятся все-таки в гуманистической философии Эразма . 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Напиши разность икс минус 16 минус 24
Ответить
Русский язык
Переставь буквы так,чтобы получилось новое слово валик плюшка лопоть теплица пот??ха соринка
Ответить
География
Определите долготу и ширину городов: Петербург, Тегеран, Владивосток, Бразилию, Сан Франциско, Буэнос Сайрус, Челябинск, Воронеж, Кемерово. Пожалуй...
Ответить
Русский язык
Пожалуйста помогите умоляю)))чтобы через 15 минут было
Ответить
Литература
Отзыв носова находчивость
Ответить