Дайте развернутый ответ: Назовите основные положения учения Мартина Лютера

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Главные идеи Мартина Лютера Человеческое естество порочно, слабо, эгоистично и восстает против Бога; смерть есть плод отпадения от благодати. Божественный закон указывает грешнику на его удаленность от Бога и пробуждает в нем желание к спасению. Хотя Бог в справедливости своей мог осудить человечество на гибель, но любви своей он избрал спасти грешников; самым полным образом эта любовь раскрылась в распятии Христа. Для спасения не нужно ничего, кроме веры, абсолютного доверия к Богу и отзывчивости к слову Божию; человеческие заслуги и добрые дела отвергаются. Главным носителем спасительного слова Божия является Библия, в которой содержится вся полнота благой вести о спасении человека. Католическое духовенство, монашество и каноническое право отвергаются как человеческие установления, ложно притязающие на обладание духом Божьим. Таинства суть знаки, сообщающие спасительное Слово Божие. Эразм вначале сочувственно относился к Лютеру, последователи Эразма даже поздравляли Лютера с победой над католической церковью, чьи положения Эразм принимал не целиком. Впоследствии же Эразм начинает вести открытую полемику с Лютером, хотя многие современники говорили, что именно Эразм « снес то яйцо, которое впоследствии высидел Лютер », что корни лютеровской Реформации находятся все-таки в гуманистической философии Эразма .