В клетках какой растительной ткани происходит образование органических веществ ??омогите пожалуйста
Биология
В клетках какой растительной ткани происходит образование органических веществ ??омогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Происходит в проводящей ткани.
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