Как решить задачу: автобус и автомобиль двигались на встречу друг другу, встретил??сь на месте и поехали в противоположные направление какое расстояние будет между ними через 1 час и через 3 часа?

Математика

Как решить задачу: автобус и автомобиль двигались на встречу друг другу, встретил??сь на месте и поехали в противоположные направление какое расстояние будет между ними через 1 час и через 3 часа?

Автор: Гость