Как решить задачу: автобус и автомобиль двигались на встречу друг другу, встретил??сь на месте и поехали в противоположные направление какое расстояние будет между ними через 1 час и через 3 часа?
Математика
Как решить задачу: автобус и автомобиль двигались на встречу друг другу, встретил??сь на месте и поехали в противоположные направление какое расстояние будет между ними через 1 час и через 3 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложить скорость автобу са и автомобиля+ расстояние за час Общую скорость умножить на три- расстояние через 3 часа
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