На одной чаше весов 5 одинаковых яблок и 3 одинаковые груши,на другой чаше 4 таких ж?? яблока и 4 таких же груши.Весы находятся в равновесии. Что легче:яблоки или груши?
Математика
На одной чаше весов 5 одинаковых яблок и 3 одинаковые груши,на другой чаше 4 таких ж?? яблока и 4 таких же груши.Весы находятся в равновесии. Что легче:яблоки или груши?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1 чаша)5 яблок и 3 груши (2 чаша)4 яблока и 4 груши Убираем с обеих чаш 4 яблока и 3 груши (1 чаша) 1 яблоко (2 чаша) 1 груша Следовательно: масса 1 груши=массе 1 яблоку
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Всем привет!) Люди, помогите! Мне по труду задали сделать проэкт на тему "завтрак для всей семьи". Я не помню как он точно называется Тоеат...
Биология
Математика