На одной чаше весов 5 одинаковых яблок и 3 одинаковые груши,на другой чаше 4 таких ж?? яблока и 4 таких же груши.Весы находятся в равновесии. Что легче:яблоки или груши?

Математика

На одной чаше весов 5 одинаковых яблок и 3 одинаковые груши,на другой чаше 4 таких ж?? яблока и 4 таких же груши.Весы находятся в равновесии. Что легче:яблоки или груши?

Автор: Гость